Corsi di informatica gratuiti nelle biblioteche cittadine

Al via nelle biblioteche comunali fiorentine corsi gratuiti di informatica e alfabetizzazione digitale. I corsi organizzati sono di supporto, facilitazione e assistenza guidata all'uso del computer per imparare a navigare su Internet, utilizzare i principali social network e le App, scoprire le possibilità offerte dagli smartphone, conoscere i servizi online delle biblioteche, del Comune di Firenze e della Regione Toscana.

I corsi sono organizzati in lezioni individuali di un'ora e sono rivolti a maggiorenni che hanno una conoscenza di base del PC (accensione, uso della tastiera e del mouse), sono iscritti alla biblioteca e al servizio di navigazione Internet PAAS. La partecipazione è gratuita. Per prenotarsi è possibile telefonare alla biblioteca preferita o andarci di persona. È possibile prenotarsi per un massimo di cinque appuntamenti.

I vari argomenti dei corsi

E’ possibile scegliere tra diversi argomenti:

Bibliotec@ on-line

I cataloghi della biblioteca

DigiToscana - MediaLibraryOnLine: leggere i quotidiani da casa, scaricare gli e-book, ascoltare audiolibri

Utente in linea: fare rinnovi, guardare il tuo scadenzario...

Caro amico ti scrivo… e ti taggo

Scrivere: la posta elettronica e i principali programmi di videoscrittura

Facebook, Twitter, Instragram, Pinterest: utilizzo e netiquette

A colpi di smartphone

Potenzialità e App: cosa posso fare con lo smartphone e conoscere le App più utili (Whatsapp/email/Trenitalia/Moovit/Google Maps/Facebook/Poste Italiane)

Le foto: salvare, condividere, modificare le foto del telefono

E il naufragar m’è dolce in questo mare…

Internet e motori di ricerca: imparare a navigare correttamente con Google e altri motori di ricerca

Tutorial e software: come fare cosa, gratuitamente e velocemente

Informarsi: i siti migliori per leggere le notizie di attualità

Firenze e Toscana in rete

La rete civica e le newsletter

I servizi digitali del Comune di Firenze (iscrizioni all'asilo nido, richiesta certificati, Domanda Unica di Agevolazione Tariffaria...)

Utilizzi della tessera sanitaria e dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Le App utili a Firenze e in Toscana (FirenzeUp!, Qurami, Ataf 2.0, Lamma meteo, Muoversi in Toscana e altre)

Firenze WiFi: connettersi al WiFi della città

È più facile a farsi che a dirsi

TRIO Toscana: i corsi di formazione online della Regione Toscana

Viaggiare e acquistare in sicurezza

La città in una mappa: i centri per l'impiego, i CAAF, i bagni e parcheggi pubblici e gli Internet point, anagrafe

Biblioteche aderenti

Biblioteca delle Oblate

Via dell’Oriuolo, 24

Tel: 055 2616512

Biblioteca Palagio di Parte Guelfa

Piazzetta di Parte Guelfa

Tel: 055-2616029 - 2616030

Biblioteca Pietro Thouar

Piazza Torquato Tasso 3

Tel: 055 2398740

Biblioteca Dino Pieraccioni

Via Nicolodi, 2

Tel: 055 2625723

BiblioteCaNova Isolotto

Via Chiusi, 4/3 A

Tel: 055710834

Biblioteca Fabrizio De Andrè

Via delle Carra, 2 (zona S. Iacopino)

Tel: 055 351689

Biblioteca Villa Bandini

via del Paradiso, 5

Tel: 055 6585124-127-121

Tel: 055 685388

Biblioteca Filippo Buonarroti

Viale Guidoni, 188

Tel: 055 432506

Biblioteca del Galluzzo

Via Senese, 206

Tel: 055 2321765 - 055 2321759

Biblioteca Orticoltura

Via Vittorio Emanuele II, 4 (entrata anche in Via Bolognese, 17)

Tel: 055-4627142

Biblioteca Mario Luzi

Via Ugo Schiff, 8 (ang. via Gabriele D'Annunzio)

Tel: 055 669229