Corruzione in Toscana, 19 nuovi indagati per lavori Anas

Nuovi indagati e nuove perquisizioni in Anas Toscana, già al centro di un grosso scandalo per corruzione nel 2015, quando a Firenze e in Toscana ci furono decine di indagati, perquisizioni e 10 arresti.

Un nuovo filone di indagine è emerso ieri, con la procura di Firenze che ipotizza un sistema per il quale all'interno di Anas venivano individuati dei lavori stradali catalogati come “urgenti” al solo fine di poter affidare direttamente i lavori (senza bando) a ditte “conosciute”. In cambio, secondo l'ipotesi d'accusa, sarebbero stati offerti 'regali' extra-lusso come orologi o altro.

I reati ipotizzati sono corruzione e abuso di ufficio. Tra la giornata di ieri, mercoledì 5 aprile, e il giorno precedente, la polizia tributaria della Guardia di Finanza ha perquisito 19 persone a Firenze e nel grossetano. Tra queste, 4 funzionari Anas del comparto di Firenze, di cui uno già in pensione, e 15 imprenditori del settore, oltre ad altri 3 indagati già coinvolti nelle precedenti inchieste.

I lavori che sarebbero stati affidati direttamente, senza bando, a ditte “conosciute”, nell'ambito dell'ipotesi corruttiva, riguardano asfaltature, ripavimentazioni del manto stradale, manutenzioni straordinarie a ponti, viadotti e opere stradali varie.

Gran parte dei lavori al centro dell'inchiesta riguardano le aree di Grosseto e della Maremma. Tra il materiale sequestrato anche un ingente numero di mail, al vaglio degli investigatori. Oltre che a Firenze, sono state effettuate perquisizioni anche nelle province di Livorno, Arezzo e Perugia.