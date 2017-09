Corruzione: mazzette in cambio di favori fiscali, indagato l'imprenditore Giorgio Moretti

L'impenditore Giorgio Moretti, titolare della Dedalus, società di informatica sanitaria, creatore delle palestre Klab, è stato per 9 anni presidente di Quadrifoglio e fondatore degli Angeli del Bello, è indagato per corruzione . Il PM Paolo Barlucchi ha chiesto il rinvio a giudizio di Moretti.

L'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate Nunzio Garagozzo, già condannato per altri fatti di corruzione, avrebbe ricevuto 50 mila euro in 5 tranche da 10 mila dallo stesso Moretti. Le palestre Klab avrebbe ricevuto in cambio un "indebito risparmio di imposte", è quanto scritto questa mattina da Repubblica Firenze.

Secondo le accuse - riporta sempre il quotidiano fiorentino - la società Kontact, da lui controllata, avrebbe stipulato con la Klab convenzioni di uso per la gestione delle tre palestre a prezzi "esorbitanti e insostenibili", in sostanza divorando tutti i profitti della Klab, che dal 13 gennaio 2016 è in concordato preventivo.

"Nella vita mai avrei immaginato di essere accusato di fatti così gravi e che contravvengono ai principi etici che sono sempre stati alla base della mia filosofia imprenditoriale". Così Giorgio Moretti ha commenta la notizia del rinvio a giudizio. "Le accuse, non riferite alla mia attività professionale - ha detto l'imprenditore -, discendono dalle affermazioni dei precedenti affittuari delle strutture Klab, dal 2008 al 2014, che i canoni praticati dalla mia società immobiliare Kontact alla Kgo fossero eccessivi e fuori mercato e che ciò li aveva portati al concordato. Cosa del tutto falsa, come emerge chiaramente ed in maniera inequivocabile dai tanti documenti già prodotti e pronti ad essere integrati".

"Invero la Kontact ha perso alcuni milioni di euro in tale operazione, insomma oltre al danno la beffa - aggiunge Moretti - Di qui le irrealistiche accuse di infedeltà patrimoniale connesse alla indebita attribuzione quale presunto amministratore di fatto".

Moretti, umbro di origine - è nato a Città della Pieve - ma fiorentino di adozione, sarebbe un "renziano di ferro". Avrebbe conosciuto l'ex premier quando si candidò a sindaco di Firenze.