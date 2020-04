Coronavirus, troppa coda al supermercato: esce dalla fila e si mette a urinare

Troppa fila al supermercato in tempi di coronavirus e così un uomo, risultato ubriaco, è uscito dalla coda, si è appartato un po' ma nemmeno troppo e ha iniziato a defecare.

Il fatto, comunicato ieri ma avvenuto mercoledì intorno alle 13 in zona Gavinana, è stato segnalato alla polizia municipale, che è intervenuta sul posto.

Gli agenti l'hanno colto sul fatto e per l'uomo, fiorentino di 56 anni, sono scattate due multe: la prima per aver orinato in luogo pubblico, la seconda per ubriachezza manifesta. In tuto circa 500 euro.