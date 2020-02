Coronavirus: turisti per quattro giorni a Firenze, positivi coniugi di Taiwan

Hanno trascorso quattro giorni in Toscana, soggiornando in un hotel del centro e facendo escursioni a Siena e Pisa. Ora, una coppia di 50enni coniugi di Taiwan, è tornata in patria. Ed è risultata positiva al test diagnostico del coronavirus.

Dal momento in cui hanno lasciato Firenze sono passati già dieci giorni e la situazione per il momento non desterebbe particolari preoccupazioni, sottolinea il quotidiano La Nazione, che stamani riporta la notizia.

Ma resta il fatto che i due hanno frequentato, oltre alla struttura ricettiva, anche musei, negozi, ristoranti delle città visitate. La coppia è ripartita da Fiumicino per Taiwan il 1° febbraio. E il Ministero della saute ha contattato tutti i passeggeri di quel volo per i monitoraggi del caso.

Verso Pisa e Siena, come sottolinea La Nazione, la coppia avrebbe viaggiato in bus e treno, anche questi possibili luoghi di contagio. E anche da questo punto di vista si sta cercando di raccogliere il maggior numero di informazioni possibile.