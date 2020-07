Coronavirus, l'idea di screening nei luoghi della movida per evitare la ripresa del contagio

Oltre alla questione sui voli extra Ue, il governatore toscano Enrico Rossi ha individuato anche un altro fronte da aggredire per quanto concerne la lotta a una potenziale recrudescenza dell'epidemia da Covid-19.

E' quello della movida estiva, su cui la Regione Toscana ritiene di dover impegnare le forze per contrastare il rischio di una ripresa dei contagi.

Il caso della Spagna e in particolare della costa catalana, ma anche i più recenti casi in Italia, dimostrerebbero infatti una relazione forte tra nuovi focolai, vita notturna - dove le distanze e le precauzioni sono più difficili da mettere in pratica- e abbassamento dell’età media dei positivi.

Così la Regione pensa ora di correre ai ripari. “L’idea – spiega Rossi – è dunque quella di lanciare una campagna di screening sierologico e con tamponi molecolari, a campione e su base volontaria, nei luoghi dove la movida ha una maggiore rilevanza”.

Il presidente pensa prima di tutto, visto, essendo estate, alle città di mare e balneari e alle città d'arte.

“E’ un suggerimento molto giusto che arriva dal professore Andrea Crisanti - aggiunge il presidente toscano –. E mi sembra un buon modo per continuare a tracciare la diffusione del virus e prevenire lo sviluppo di nuovi focolai fuori controllo”.