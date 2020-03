Coronavirus: anche in Toscana il farmaco che riduce i problemi polmonari

Sta arrivando anche in Toscana il farmaco Tocilizumab, il farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica Roche per curare l'artrite reumatoide (e usato anche in oncologia), ma già sperimentato in Cina e che si è scoperto essere in grado di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti dal Coronavirus.

Il produttore olandese aveva nei giorni scorsi dichiarato la propria disponibilità a fornire gratuitamente il farmaco alle regioni italiane e questa offerta era stata accettata anche dalla Toscana.

Le confezioni richieste in Toscana, secondo quanto rende noto la Regione, sono al momento 164 e i casi autorizzati all’impiego sono i 61 seguenti: Ospedale San Donato (Arezzo) 7; Ospedale San Luca (Lucca) 5; Spedali Riuniti Livorno 5; Aou Careggi 13; Aou Pisa 12; Ospedale di Grosseto 2; Ospedale di Empoli 10; Aou Siena 7.



La procedura definita con il produttore prevede un contatto diretto tra il clinico richiedente e la Direzione medica dell'industria per definire le modalità di impiego sulla base dei parametri clinici del singolo paziente. Le autorità ribadiscono l’impiego a livello compassionevole del farmaco dato il livello attuale delle conoscenze sulla reale utilità in questa patologia infettiva.

Intanto, sempre la Regione Toscana nelle ultime 24 ore ha distribuito 141.816 le mascherine alle strutture sanitarie. Di queste 39.500 sono “Made in Tuscany” e 102.316 provenienti dalla Protezione Civile nazionale. A questi numeri si aggiungono 5.330 protezioni facciali, sempre provenienti dalla Protezione Civile.

