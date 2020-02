Coronavirus: negativo il test per il caso segnalato a Prato

Nessun allarme per il caso di nuovo Coronavirus segnalato ieri mattina alla struttura di Igiene e Sanità pubblica pratese dell’AUSL Toscana Centro. Si tratta di una donna di 59 anni di nazionalità italiana residente a Prato che ha soggiornato nell’hotel di Roma dove è stata ospite la coppia di cinesi ricoverati all’Ospedale Spallanzani e risultati positivi al Nuovo Coronavirus.



La donna, nella giornata di mercoledì ha presentato una sintomatologia febbrile ed il medico di medicina generale ha contattato la struttura di Igiene e sanità pubblica di Prato per la segnalazione. Il personale sanitario ha immediatamente applicato le procedure previste ed approvate dall’Unità Sanitaria di crisi Aziendale.

E’ stata allertata la Centrale Operativa 118 che ha trasportato la signora dal suo domicilio al presidio ospedaliero Santo Stefano. Nel percorso sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza previste. La paziente è arrivata nel reparto di malattie infettive dove sono stati applicati i protocolli ed effettuato i test previsti per la rilevazione della positività al Coronavirus, inviati immediatamente all’ospedale Le Scotte di Siena.



I risultati del test hanno dato esito negativo. La paziente è stata ricoverata in malattie infettive, in buone condizioni generali.

“Ringraziamo tutto il personale sanitario coinvolto – ci tengono a sottolineare Renzo Berti, direttore del Dipartimento di Prevenzione e Daniela Matarrese, direttore del Santo Stefano. Tutti hanno dimostrato grande professionalità ed un elevato grado di efficienza”.