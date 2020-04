Coronavirus: la Toscana potenzia la capacità di analisi dei tamponi

La Regione Toscana, si legge in una nota diffusa nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, “potenzia la capacità di analisi dei tamponi”, nell'ambito dell'emergenza coronavirus.

Nella nota viene annunciata la stipula di “un accordo con la casa farmaceutica Menarini che fornirà a partire da lunedì 16 strumenti a processo rapido in grado di esaminare un tampone in 20 minuti. In arrivo anche oltre 20mila reagenti in più”.

Nei giorni scorsi “ho chiesto di effettuare più tamponi anche in assenza di reagenti, perché oltre all’incidenza giornaliera dei contagiati, è altrettanto importante conoscere e stimare la presenza e la diffusione potenziale del virus sull’intera popolazione regionale. I tamponi non si perdono e l’eventuale attesa non mette a rischio la qualità dell’esito dell’analisi”, spiega Rossi.

Gli strumenti a processo rapido Menarini sono stati testati a Careggi. I primi 9 arriveranno la prossima settimana. Gli altri 7 la settimana successiva. L’esito del test su questi strumenti “è risultato ottimo su tutti i parametri e ha evidenziato un notevole risparmio di tempo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie all'accordo, prosegue Rossi, saranno assicurati “al nostro Sistema sanitario 20mila kit reagenti estrattori e amplificatori nelle prossime 2 settimane” e “se aggiungiamo questa nuova disponibilità a quella di reagenti di cui è già in grado di rifornirsi ora la nostra centrale acquisti Estar credo che arriveremo presto a completare la domanda di analisi molecolare dei tanti tamponi che stiamo effettuando”.