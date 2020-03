Coronavirus e solidarietà: i tifosi del Rifredi portano spesa e farmaci a casa di chi ha bisogno

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà in questo periodo di difficoltà, soprattutto destinate a persone anziane e soggetti fragili, dovuto all'emergenza coronavirus.

Tra le ultime, quella dei tifosi della Polisportiva Virtus Rifredi, promossa assieme al Circolo Arci Le Panche il Campino di via Caccini 13 (quello nei pressi dell'ospedale di Careggi, per intenderci).

“Data la situazione d'emergenza che sta vivendo tutto il Paese, nel nostro piccolo, insieme ai ragazzi e alle ragazze del circolo Arci, sentiamo il dovere di aiutare chi in questo momento, all'interno del nostro Quartiere, si sente più vulnerabile”, si legge sul post pubblicato su Facebook da Rude Boyz Rifredi.

“Abbiamo perciò deciso di organizzarci offrendo un servizio di spesa o eventuali necessità (farmacia, bollette, eccetera) a domicilio per le persone che in questo momento trovano difficoltà a compiere determinate azioni in maniera autonoma, come per esempio i più anziani”, scrivono ancora i ragazzi del Rifredi.

Tutto avverrà “con le dovute precauzioni, senza entrare in contatto diretto con i beneficiari. Inoltre, dato il danno economico nel quale si sono ritrovate le piccole attività, invitiamo i beneficiari ad acquistare, se possibile, nelle botteghe del Quartiere”.

Il servizio partirà a partire da domani, lunedì 16 Marzo, e sarà svolto a titolo gratuito. “Eventuali offerte ricevute – fanno sapere ancora i ragazzi - verranno devolute all'Ospedale di Careggi.

I numeri utili da contattare tramite chiamata o un semplice messaggio su WhatsApp per le prenotazioni e per tutte le informazioni sono: Sara: 338 8864567, Alessandra: 340 8727111, Lorenzo: 333 4742339.

Gli orari di reperibilità per le info e le ordinazioni saranno dalle 9 alle 20 tutti i giorni. Il servizio sarà fornito il Lunedì - Mercoledì – Venerdì. Gli orari di raccolta delle liste saranno dalle ore 11 alle ore 13. Gli orari di consegna saranno dalle ore 17:30 in poi.

