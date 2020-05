I ristoratori toscani raccolgono firme on line per l'abolizione di Tari e Cosap

Il Gruppo Ristoratori Toscana ha lanciato su Change.org, la piattaforma di petizioni on line, un appello pubblico diretto al sindaco Dario Nardella, per chiedere l'abolizione per tutte le attività di ristorazione della Tari e della Cosap per tutto il 2020.

L’appello, che ha già raggiunto quota 2.700 firme, sottolinea come l'abolizione di queste due tipologie di imposte aiuterebbe a garantire la sopravvivenza degli esercenti che, a causa della crisi legata al Covid-19, vedono la propria sostenibilità finanziaria messa in grave pericolo.

“Posiamo insieme il primo mattoncino per garantire un futuro a questo settore - sostiene nel suo appello l'associazione che riunisce migliaia di ristoratori toscani - Noi sicuramente non possiamo andare avanti senza di voi. Voi riuscireste ad immaginare un mondo senza di noi?".