Coronavirus, Fratelli d'Italia contro la Regione: "Rientro dei cinesi follia, serve quarantena"

Nei prossimi giorni dovrebbero rientrare in Toscana circa 2mila500 persone della comunità cinese, 500 su Firenze e 2mila su Prato, di rientro dai festeggiamenti (in realtà poi annullati per l'epidemia del Coronavirus) del capodanno cinese.

La notizia è arrivata nei giorni scorsi dalla Regione Toscana, che ha annunciato, assieme al consolato cinese, un nuovo ambulatorio sanitario all'Osmannoro per affrontare la situazione. Il piano per il 'rientro dei cinesi' è stato duramente criticato da destra, Lega e Fratelli d'Italia.

Per Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fdi e candidato alle prossime regionali, il rientro sarebbe “una vera e propria follia che mette inutilmente a rischio le prime due città della regione”.

Mentre il consigliere regionale Paolo Marcheschi, collega di partito di Torselli, annuncia di aver scritto ai ministri della salute Speranza e degli esteri Di Maio ed al commissario straordinario Borrelli per chiedere “misure urgenti per far fronte al massiccio ritorno dopo il Capodanno festeggiato in Cina”.

Marcheschi ha presentato un'interrogazione alla Regione “affinché vengano prese misure precauzionali tempestive, anche attraverso forme di quarantena”.

Secondo Marcheschi si tratta di “persone che si recheranno a lavoro, porteranno i figli a scuola, frequenteranno luoghi e servizi pubblici mettendo a rischio di eventuale contagio migliaia di toscani. Non mettere in atto forme di quarantena è un incomprensibile azzardo, visto che i cittadini cinesi potrebbero essere infettati e al rientro trovarsi, durante il periodo di incubazione, completamente senza sintomi. Non è una situazione da sottovalutare che può essere risolta da misure 'fai da te' come approntare un ambulatorio all'Osmannoro”.

Nel frattempo questa mattina lo Spallanzani di Roma, dove sono ricoverati, ha fatto sapere che le condizioni della coppia cinese, che passò anche da Firenze, e ricoverata perché affetta da Coronavirus sono in “stabili e in continuo miglioramento”.