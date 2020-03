Coronavirus: a Careggi 25 in quarantena tra medici, infermieri e dipendenti

In 25 in quarantena all'ospedale di Careggi tra medici, infermieri e dipendenti amministrativi, come precauzione per l'emergenza Coronavirus. A comunicarlo, oggi lunedì 9 marzo, è la stessa azienda ospedaliera universitaria.

“È stata disposta la riorganizzazione delle attività dell’Otorino di Careggi con una rimodulazione per la necessaria quarantena di 15 fra medici e infermieri a causa di un contatto positivo al virus Covid-19 (il Coronavirus, ndr). Il contatto è di natura non professionale ed esterno all’Ospedale. Sono garantite comunque le urgenze, le emergenze e gli interventi non differibili”.

Lo renderlo noto è appunto la direzione sanitaria di Careggi, precisando che “altri 10 dipendenti fra sanitari e amministrativi della Direzione sanitaria sono in quarantena sempre per un contatto esterno non lavorativo. Sono tutti in buone condizioni e compatibilmente con le funzioni stanno lavorando da casa grazie al nuovo sistema di 'smart working' già attivo a Careggi”.

Si parla di 'contatti esterni' perché nella vita privata, fuori dall'orario di lavoro e dall'ospedale, due dipendenti sono venuti in contatto con altrettante persone risultate poi positive.

Questi due dipendenti sul lavoro hanno avuto contatti con colleghi di lavoro, che sono tutti stati dunque sottoposti (25 in tutto come detto) alla quarentena.

“La Direzione Sanitaria ha già sperimentato, da alcuni giorni, la piattaforma di videoconferenze per le riunioni operative per la gestione, in tempo reale, della riorganizzazione dell’Ospedale per le attuali conduzioni relative all’impegno assistenziale per il virus Covid-19”, fa sapere l'ospedale di Careggi.

Inoltre, se 25 iniziano ora la quarantena, sul fronte buone notizie c'è da segnalare che “è imminente il rientro dei 23 operatori che a fine febbraio sono stati messi in quarantena precauzionale per un contatto a rischio nel Pronto soccorso di Careggi”.