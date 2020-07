Coronavirus, torna la paura nelle residenze assistenziali: contagiata operatrice sanitaria

E' risultata positivita al Covid-19 una giovane operatrice socio sanitaria di Casa Martelli, la Rsa di Figline, nel Valdarno.

La donna risiede nel comune di Castelfranco Piandiscò. A rendere nota la notizia è stata il sindaco di Figline Incisa, Giulia Mugnai.

"Il caso è collegato ad un altro contagio, già comunicato ieri sempre sul Valdarno (quello del marito di 49 anni, ndr). Le persone si trovano entrambe in isolamento presso il proprio domicilio e completamente asintomatiche. La positività della prima persona è emersa nell'ambito delle analisi di routine legate alla ospedalizzazione per un intervento chirurgico".

Il sindaco, poi, precisa: "Sono state subito attivate tutte le procedure di sicurezza per garantire la tutela degli anziani della struttura di Casa Martelli e già da oggi verrà attivata dalla Ausl l'effettuazione dei test sierologici su tutti gli ospiti e su tutti gli operatori. Non si evidenziano al momento criticità su Casa Argia, poiché l'operatrice risultata positiva non ha mai fatto ingresso presso la struttura".