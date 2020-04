Toscana, firmata l'ordinanza: si può passeggiare e andare in bici in tutto il comune

Il governatore della Toscana Enrico Rossi ha emanato una nuova ordinanza - la numero 45 - che permette di passeggiare e andare in bici in tutto il comune di residenza, individualmente o con i figli minori.

L'ordinanza entra in vigore il primo maggio. Di seguito i due punti di cui si compone il provvedimento del presidente regionale:

1. E’ consentito svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta nell’ambito del comune di residenza in modo individuale o da parte di genitori e figli minori, o da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;

2. Nello svolgimento di tali attività motorie non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri fra i genitori e figli minori e/o residenti nella medesima abitazione.

L'ordinanza spiega anche il motivo della decisione: "Per non determinare conseguenze negative a danno della salute di tutti i cittadini e del benessere psico-fisico dei minori, si è considerato opportuno consentire di svolgere passeggiate all’aria aperta o con l'utilizzo della bicicletta nell’ambito del comune di residenza in modo individuale o da parte di genitori e figli minori, o da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione".

Tutte le attività, spiega ancora l'ordinanza, dovranno iniziare dalla propria abitazione e concludersi presso la stessa. In nessun caso per praticare le attività motorie sarà consentito l'uso di mezzi pubblici o privati per gli spostamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“È una misura che avevo annunciato – commenta il presidente Rossi – e ha un obiettivo importante: aiutare tutti noi a preparare, per gradi e con cautela, una nuova normalità. Dovremo convivere a lungo con il virus, bisogna farlo nella massima sicurezza possibile, con dignità e umanità. E soprattutto nel segno della responsabilità: ce ne vorrà di più, nell’immediato futuro, non di meno e quindi sarà fondamentale rispettare le norme generali su autocertificazione, distanziamento sociale e uso delle mascherine”.