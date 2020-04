Coronavirus e mascherina, la vicesindaca Giachi annuncia il rinvio: "Obbligo da lunedì"

A differenza di quanto preannunciato ieri dal sindaco Dario Nardella, l'obbligo di indossare la mascherina, per contrastare il contagio del coronavirus, nel Comune di Firenze scatterà lunedì prossimo, 20 aprile.

Lo ha comunicato oggi in consiglio comunale, via streaming, la vice sindaca Cristina Giachi.

“L’obbligo scatterà a partire da lunedì prossimo (20 aprile, ndr) – ha sottolineato la vicesindaca –, ma invito i fiorentini a usare queste protezioni fin da ora. Le mascherine sono importanti per evitare i rischi di contagio. Naturalmente non deve essere dimenticata la misura fondamentale del rispetto tassativo del distanziamento sociale imposta dalle norme nazionali e regionali”.

“Invito chi esce da casa per necessità a indossare sempre la mascherina protettiva quando si trova vicino ad altre persone”, ha comunque ribadito Giachi. Ieri il sindaco Dario Nardella, intervistato a Un Giorno da Pecora, aveva detto che l'obbligo sarebbe scattato sabato, 18 aprile.

A Firenze la consegna delle mascherine protettive ai residenti è comunque terminata. "Ora - fa sapere Palazzo Vecchio -, si parte con la distribuzione a quanti, tra questi ultimi, per svariati motivi non le hanno ricevute ed a chi è domiciliato nella nostra città".

In questa prima fase le squadre composte da volontari, agenti della polizia municipale, dipendenti comunali e della metrocittà hanno consegnato, complessivamente, circa 741mila mascherine a oltre189mila famiglie.

“A partire da oggi – ha aggiunto Giachi – le distribuiremo a quei residenti che non sono stati raggiunti ed a quanti sono domiciliati a Firenze ma non residenti anagrafici. Alla casella di posta elettronica del Comune, quella indicata nelle istruzioni lasciate nella cassetta delle lettere dei residenti che non sono stati trovati, sono già arrivate 2mila richieste".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre "da oggi sulla rete civica del Comune, all’indirizzo comune.fi.it/mascherine, si può compilare un apposito form, in questo modo i dati saranno subito a disposizione per le consegne. Non c’è bisogno di fare le corse: le mascherine ci sono per tutti”.