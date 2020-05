Coronavirus, nell'ultimo giorno a Firenze nessun nuovo caso positivo

Dal bollettino di ieri, lunedì 25 maggio, è emerso che nelle 24 ore precedenti nella provincia di Firenze non è emerso nessun nuovo caso positivo al coronavirus. E' stato reso noto dal quotidiano bollettino emesso tramite la Regione Toscana. In tutto ieri sono stati registrati solo 5 nuovi casi positivi (due a testa nelle province di Pistoia e uno in quella di Livorno), ma nessuno nella provincia fiorentina. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono stati complessivamente contagiate 10.067 persone, consideranto gli attualmente positivi, i guariti e le persone purtroppo decedute (i morti totali nella nostra regione sono stati 1.015, dei quali 370 nella provincia di Firenze).

