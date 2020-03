Campi Bisenzio: commesso di 'Game7' ai Gigli positivo al coronavirus

"È confermato che il dipendente del negozio 'Game7 Athletics', all'interno del Centro Commerciale i Gigli, è risultato positivo al tampone del Covid-19". Lo annuncia il Comune di Campi Bisenzio, con un post su Facebook.

"La persona, di giovane età, residente nel comune di Quarrata ha lavorato fino a domenica 1 marzo - si legge nel post -. I provvedimenti adottati con scrupolo e in maniera precauzionale dal negozio e dal centro commerciale vanno nella giusta direzione e a seguito del confronto con l'Asl, non risulta necessario chiudere il centro commerciale".

Nelle scorse ore, si erano diffuse voci circa la chiusura di un negozio in Galleria a causa del caso sospetto di un dipendente di un negozio del centro commerciale, di cui però si attendevano conferme scientifiche. Che adesso sono arrivate.

"Non è stata indicata e richiesta dalle autorità competenti, alcuna chiusura ulteriore di punti vendita della Galleria, né tantomeno eventuali isolamenti del personale dipendente" dichiarano dal centro commerciale.

I Gigli, spiegano, hanno chiuso il negozio in cu isi è verificato il caso di positività in ottemperanza "a quanto previsto dal nuovo decreto governativo dell’8 marzo 2020, recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19".