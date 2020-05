Coronavirus e fase 2, riaprono le aree cani

La fase 2 del coronavirus porta anche la riapertura di 16 aree cani in tutti i quartieri, a partire da domani, lunedì 11 maggio (ad eccezione di un paio che riapriranno mercoledì, vedi elenco sotto).

E torna anche il mercato settimanale delle Cascine, il martedì mattina, ma solo per la parte di generi alimentari per il momento, con una modifica nella disposizione dei posteggi per permettere un miglior distanziamento. Lo comunica Palazzo Vecchio con una nota stampa.

Inoltre, si legge, “vengono riattivati i fontanelli per l’erogazione di acqua potabile presenti all’interno delle aree cani a partire da lunedì 11 maggio”.

Riaprono, con l'aiuto di associazioni di volontariato, pure i giardini Carraia, Nidiaci, Bellariva e lungarno Aldo Moro, Mezzetta, Sansovino, Noli e Saletto, mentre il giardino dell’Iris è visitabile da ieri, sabato.

Elenco giardini e aree cani che riaprono

Quartiere 1

Area cani Cascine

Area cani D’Azeglio

Giardino dell’Iris (dal 9.5.2020 a cura della Società Italiana dell’Iris)

Giardino della Carraia

Giardino dei Nidiaci (dalla data di formalizzazione della proposta avanzata dall’associazione Amici del Nidiaci e fatto salvo il prioritario utilizzo del giardino da parte dell’Assessorato allo Sport, se e in quanto possibile)

Quartiere 2

Area cani Mezzetta e giardino

Area cani Viale Malta

Area cani Campo di Marte Baseball

Area cani Giardini Vittime di via Fani

Area cani Pettini Burresi (dal 14.5.2020)

Giardini Bellariva e L.no Aldo Moro

Quartiere 3

Area Cani Rusciano

Area Cani Viale Tanini

Area Cani Anconella

Quartiere 4

Area cani Villa Vogel

Area cani Villa Strozzi

Giardino Sansovino

Giardino Michela Noli

Giardino del Saletto

Quartiere 5

Area cani Via Toscanini

Area cani Via Pisacane ( dal 13.5.2020)

Area cani Don Forconi ( dal 13.5.2020)

Area cani Via del Pesciolino