Coronavirus, droni e controlli a tappeto: 32 multe

Acccertamenti su 471 persone con 32 multe per violazioni alle misure di contenimento del coronavirus. È questo il resoconto dell’attività effettuata dalle Polizia Municipale ieri, sabato 11 aprile, con un massiccio impiego di personale (50 pattuglie aggiuntive) e che ha visto verifiche sugli spostamenti, presidi fissi in parchi (tra cui le Cascine) e giardini per garantire la chiusura e controlli interni.

Utilizzati anche i droni. Tra i controlli della mattina, da evidenziare i posti di controllo lungo le principali direttrici di uscita dalla città insieme alla Polizia Stradale per verifiche sugli spostamenti verso le seconde case.

Le pattuglie erano presenti in via Senese, lungarno Aldo Moro e viale Etruria: sette le sanzioni elevate. Sono stati invece effettuati nel pomeriggio i controlli con i droni con la presenza, oltre che della Polizia Municipale, del personale della Città Metropolitana addetto a pilotare i dispositivi.

Le operazioni sono iniziate alle 14.30 e hanno riguardato il Parco dell'Anconella, la riva destra dell’Arno tra Ponte da Verrazzano alla zona di via Generale dalla Chiesa e l’Argingrosso da piazza dell’Isolotto fino alla zona di via della Funga.

Sedici gli accertamenti eseguiti con 6 multe elevate (4 in riva destra altezza Ponte da Verrazzano e lungarno Colombo, 2 in via De André) e 3 i casi in cui sono in corso verifiche sulle autocertificazioni. Le operazioni sono terminate alle 17.15.

Agli accertamenti sulle persone, sia a piedi che a bordo di veicoli, si sono aggiunte le verifiche a 27 tra attività ed esercizi commerciali risultate tutte in regola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.