Coronavirus: 14 disabili contagiati in un centro di assistenza nel Fiorentino

In un centro per disabili della Val di Sieve sono emersi 14 casi positivi al coronavirus, mentre per altri 13 ospiti sintomatici si attende l'esito del tampone. Lo ha comunicato l'Opera diocesana di Assistenza di Diacceto (Firenze). Il centro ospita 71 persone.

Spiega Nicola Povoleri, sindaco di Pelago, paese capoluogo della località in cui si trova la struttura per disabili: "Abbiamo chiesto, sia noi come Comune sia la struttura, di effettuare tamponi a tappeto anche per quanto riguarda gli operatori in loco. La Asl ha accolto la nostra richiesta".

"La struttura si sta prontamente adeguando a quella che è la direttiva 21 della Regione Toscana per tutte le Rsa e le strutture sanitarie, per le misure di prevenzione del contagio, dividendo l'attività in due, cioè pazienti Covid-19 da una parte e pazienti non Covid-19 da un'altra dedicando personale alle persone infettate in modo tale da non propagare l'infezione" ha aggiunto il sindaco di Pelago.

"L'amministrazione comunale sta dando una mano in modo che la villa, edificio separato rispetto al resto, sia attrezzata per le quarantene degli operatori, che possono decidere di non tornare a casa e dormire in questo edificio adiacente alla struttura - ha concluso Povoleri -. Tutti gli operatori che lavorano all'interno in questo momento sono provvisti di dispositivi di protezione individuale".