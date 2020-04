Coronavirus e scuola: gli esami di maturità al via il 17 giugno

"L'esame di maturità si svolgera dal 17 giugno", mercoledì. Lo ha confermato questo pomeriggio la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, sciogliendo gli ultimi dubbi sulle date, ancora incerte per l'emergenza coronavirus.

La ministra ha anche spiegato che la composizione del voto finale (fino al massimo di 100/100) quest'anno cambierà.

"In tutti gli esami di maturità fino ad oggi la somma dei 'crediti' è sempre stata 40+60. I primi si calcolavano in base a quanto ottenuto durante l'anno, i secondi in base alle singole prove dell'esame. Quest'anno le cifre saranno invertite: i ragazzi si presenteranno alla prova finale con un massimo di 60 crediti e potranno ottenerne ulteriori 40", ha spiegato Azzolina.

In sostanza, 60 'punti' arriveranno dal percorso scolastico precendente mentre durante l'esame si potrà ottenere un massimo di 40 punti. Gli esami si svolgeranno 'in presenza', con mascherine e distanze di sicurezza limitando al massimo le presenze.