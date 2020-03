Coronavirus, Nardella: “Troppa gente, chiudiamo anche le Cascine”

Chiuso per emergenza da coronavirus anche il parco delle Cascine. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Dario Nardella, intervistato al programma Omnibus su La7.

Per il contenimento dei contagi “questa settimana sarà decisiva. Per questo, dopo aver visto durante il fine settimana ancora tanti fiorentini uscire per fare una passeggiata, mi sono arrabbiato e ho preso la decisione di chiudere tutti i parchi”, ha detto Nardella.

La misura, dopo la chiusura nei giorni scorsi di tutti i giardini dotati di cancelli, era nell'aria. “A questo punto chiuderemo i grandi parchi come le Cascine, perché ancora non c'è piena consapevolezza del danno che si fa uscendo di casa senza motivi particolari”, ha aggiunto il sindaco.

“L'unica medicina che oggi abbiamo a disposizione si chiama isolamento. Se vogliamo che la Toscana non faccia la fine dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia questa settimana dovremmo essere severissimi nelle misure da prendere per tenere le persone in casa”, ha aggiunto Nardella.

“Tra un paio di giorni in Toscana saremo a mille contagi, il 20% di questi sono nell'area fiorentina. La Toscana - ha sottolineato Nardella, ancora in quarantena obbligatoria a casa fino a venerdì – è un po' la linea Maginot perché è la prima regione con un numero contenuto di contagi scendendo dal nord”.

Ma come si arriverà concretamente alla chiusura di grandi parchi come come quelli delle Cascine o dell'Albereta? "Controlleremo lungo i confini e agli ingressi dei parchi, con pattuglie della polizia municipale e con volontari, protezione civile e l'aiuto, spero, anche delle forze dell'ordine", ha poi aggiunto il sindaco Dario Nardella intervenendo a Radio 1.

"Non riesco a comprendere come ancora possa continuare questo comportamento, da parte della minoranza delle persone - ha sottolineato il sindaco -. La stragrande maggioranza sta capendo la gravità della situazione, a Firenze e mi pare in tutta Italia". Il provvediimento di chiusura dei parchi arriverà nelle prossime ore con un'ordinanza del Comune, dove si potranno leggere i dettagli della misura.