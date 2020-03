Coronavirus: il centro tecnico di Coverciano trasformato in 'villaggio della quarantena'

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, la Federcalcio ha messo a disposizione delle autorità fiorentine il centro tecnico federale di Coverciano. La decisione del presidente Figc Gabriele Gravina è stata comunicata al sindaco di Firenze Dario Nardella.

La Ficg, dopo aver già aperto le porte del centro tecnico di Coverciano a un presidio dei vigili del fuoco, ha offerto la disponibilità della ‘Casa delle Nazionali’, in particolare l’albergo e l’auditorium (ex palestra), per ospitare persone sottoposte a sorveglianza sanitaria e per allestire alcuni posti letto per i pazienti bisognosi di ricovero.

Coverciano, luogo iconico per il calcio mondiale, casa delle Nazionali azzurre, dell’Università del calcio con i suoi corsi per allenatori e dirigenti, centro di preparazione degli arbitri e della futura control room del VAR, nonché sede del Museo del Calcio Italiano, adesso è così anche un simbolo dell’emergenza sanitaria.

“Il mondo del calcio sta mostrando grande sensibilità e forte senso di responsabilità – ha dichiarato Gravina – siamo tutti scesi in campo contro l’emergenza, Federazione, Leghe, Club, calciatori e allenatori, raccogliendo fondi e amplificando i messaggi delle autorità governative. La salute è il bene primario che va tutelato, per questo la Figc apre agli italiani in difficoltà il centro di Coverciano. Ora non si gioca a calcio, per tornare a farlo vinciamo insieme la partita più importante contro il Coronavirus”.

"Ringrazio Gravina e la Ficg per aver messo a disposizione l'intero complesso di Coverciano - sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella - grazie a questa collaborazione Firenze potrà fare leva su un vero e proprio villaggio socio-sanitario da utilizzare, in accordo con la Asl, la Società della Salute, e con il coordinamento operativo della Protezione Civile, in tempi rapidissimi per la quarantena e l'isolamento di pazienti che non richiedono cure intensive, ma che non possono rimanere al proprio domicilio".

Il sindaco è già al lavoro con l'assessore regionale Stefania Saccardi e l'assessore comunale Andrea Vannucci per partire il prima possibile: "Coverciano, per la posizione isolata, per le strutture esistenti al suo interno e per la presenza di una foresteria di alta qualità, è ideale per fare fronte alle esigenze del sistema sanitario regionale. E’ bello pensare che la 'Casa azzurra' si trasformerà nella 'Casa della solidarietà': un gesto bello del calcio italiano che ci fa sentire più uniti e orgogliosi che mai".

Nardella rilancia poi una proposta avanzata nei giorni scorsi dal Ct Roberto Mancini: "Mi piacerebbe che proprio qui a Firenze, quando tutto sarà finito, si possa giocare una partita di beneficenza per aiutare il nostro sistema sanitario tra la Nazionale italiana e una selezione dei migliori medici 'calciatori' del Paese".

Anche l’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi e l’assessore comunale alla sanità Andrea Vannucci hanno voluto ringraziare la Figc: "E’ un gesto di grande generosità - dichiara Saccardi - rispetto per altro ad un luogo di grande qualità e di grande valore per tutti come il centro tecnico di Coverciano".

"Questa operazione - le fa eco l’assessore Vannucci - rafforza ulteriormente il legame tra Firenze e la Cittadella del calcio federale. È la dimostrazione della grande disponibilità della Federazione per far fronte all'emergenza, all'insegna della solidarietà. Firenze farà un buon uso della struttura".