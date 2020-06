Coronavirus in Toscana: 5 nuovi casi e un decesso

Nelle ultime 24 ore 5 nuovi casi positivi al coronavirus (1 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 ad Arezzo, 1 a Grosseto) e una persona deceduta. E' quanto dice il bollettino odierno, mercoledì 24 giugno, diramato dalla Regione Toscana.

Aumentano le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 31, cinque in più di ieri, di cui 5 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri).

In Toscana dall'inizio dell'epidemia sono risultate positive, compresi i guariti e i deceduti, 10.222 persone. I guariti raggiungono ora quota 8.791. La persona deceduta nelle ultime 24 ore è una donna di 96 anni, morta a Siena.

Sono 1.101 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 405 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

La Regione Toscana ricorda che "da oggi, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio".

Secondo il nuovo sistema di rilevazione in vigore da oggi, sono 3.185 i casi complessivi, compresi guariti e morti, dall'inizio ad oggi a Firenze, 530 a Prato, 743 a Pistoia, 1.050 a Massa Carrara, 1.351 a Lucca, 925 a Pisa, 476 a Livorno, 670 ad Arezzo, 427 a Siena, 394 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 299 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (meno 12 rispetto a ieri).

Sono 2.587 (meno 131 rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1.008, Nord Ovest 1.520, Sud Est 59). Le persone complessivamente guarite salgono a 8.791 (più 11 rispetto a ieri.

NOTA IMPORTANTE:

Da oggi, mercoledì 24 giugno, il Ministero della Salute ha cambiato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio. Il bollettino di oggi è uniformato a questa nuova modalità di rilevazione. Questo significa che tutti i casi positivi pregressi sono stati riassegnati in base alla provincia di residenza o domicilio, creando in alcuni casi scostamenti rispetto ai dati fin qui diffusi che seguivano il principio del luogo di rilevamento o di ospedalizzazione. I casi positivi residenti o domiciliati al di fuori della Toscana sono indicati nel nuovo campo "fuori regione". Inoltre, sempre da oggi, il bollettino viene inviato solo in forma testuale, senza i consueti allegati; tutti i dati sono comunque visibili dalle ore 18.30 sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19.