Coronavirus: in Toscana 155 nuovi casi, 23 decessi e 37 guariti

Ad oggi, giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile, il bollettino regionale fa registrare 155 nuovi casi positivi al coronavirus in Toscana (ieri erano stati 277). Il numero totale dei positivi in Toscana dall’inizio dell’emergenza sale così a quota 7.390.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 23 i nuovi decessi, rispetto ai 28 registrati ieri, e altre 37 persone sono guarite.

Questa la divisione per provincia dei casi: 2.269 casi positivi a Firenze (10 in più rispetto a ieri) , 394 a Prato (1 in più), 509 a Pistoia (3 in più), 867 a Massa Carrara (12 in più), 1.060 a Lucca (40 in più), 694 a Pisa (17 in più), 404 a Livorno (6 in più), 453 ad Arezzo (24 in più), 372 a Siena (1 in più), 368 a Grosseto (41 in più). Attualmente i casi positivi e in cura sono in tutta la regione 6.257.

Dall’inizio dell’emergenza in Toscana sono stati eseguiti 80.889 tamponi su 67.659 persone: 2.352 analizzati nelle ultime ventiquattro ore. Si tratta di tamponi con diagnosi certa e relativi a prelievi effettuati in più giorni e che erano in attesa di essere processati.

Il totale delle persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid è di 1.217. Diminuiscono le persone in terapia intensiva: ad oggi sono 225 (- 13 rispetto a ieri). Il dato è particolarmente importante perché l’aumento dei posti liberi accresce la capacità del sistema di dare assistenza a chi ne avesse bisogno.

Salgono le guarigioni, che raggiungono quota 615 (37 più di ieri): 346 sono i soggetti “clinicamente guariti”, divenuti cioè asintomatici dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, mentre 269 sono le persone dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Le persone positive ma con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o che risultano prive di sintomi in isolamento a casa o negli alberghi sanitari sono saliti oggi a 5.040, più 99 rispetto a ieri.

Ben 16.903 sono le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Quanto ai decessi delle ultime 24 ore, si tratta di persone che avevano un’età media di poco superiore agli 80 anni e tutti presentavano patologie pregresse. Tra i morti di oggi 5 riguardano la provincia di Firenze, 1 Prato, 6 Massa Carrara, 4 Lucca, 3 Pisa, 1 Livorno, 2 Arezzo, 1 Siena.

Dall’inizio sono 518 i decessi totali fino a questo momento registrati in Toscana. In termini di letalità del virus (percentuale dei deceduti sul totale dei casi) la Toscana con oggi arriva al 6,9% contro la media italiana che ieri era del 12,7%.