Coronavirus, altri nove decessi nel Fiorentino nelle ultime 24 ore

Sono 30 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, dove nelle ultime 24 ore risultano 10 decessi.

Di questi, 9 sono avvenuti in provincia di Firenze, di cui 2 nella zona empolese. Uno, invece, nella provincia di Pistoia. Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia.

19 casi in provincia di Firenze, di cui 1 nella zona empolese: 12 a Firenze, 2 a Scandicci, 1 a Borgo San Lorenzo, Figline e Incisa, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino.

Un caso anche nella zona empolese, a Montelupo Fiorentino: il paziente è in quarantena nel proprio domicilio. Nelle ultime 24 ore, i ricoveri sono stati 15, le quarantene in isolamento domiciliare 3.

I nuovi casi in provincia di Prato sono stati 4: 2 a Montemurlo e 2 a Prato. Si registrano 3 ricoveri e 1 quarantena a domicilio. In provincia di Pistoia, 6 nuovi casi: 2 a Montecatini Terme, 1 a Lamporecchio, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese.

I ricoveri nel pistoiese sono stati 3, stesso numero per le quarantene a domicilio. L’Azienda sanitaria ricorda che coloro che necessitano di restare in isolamento e non dispongono di condizioni di sicurezza nel proprio domicilio, possono essere accolti in uno degli alberghi sanitari presenti nel territorio.

Una misura importante, decisa ieri dal goverantore toscano Enrico Rossi, per garantire l’isolamento ed evitare il contagio all’interno della famiglia convivente.