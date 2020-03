Coronavirus, in Toscana sforata quota mille: 187 nuovi casi, 17 decessi, 1.053 contagiati

Sono 187 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani.

Salgono dunque a 1.053 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Complessivamente si contano 7 guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 5 guarigioni cliniche e 17 decessi.

I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.024. Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone, da 65 a 100 anni, tutte affette da più patologie.

Questi ad oggi i decessi che si sono verificati in Toscana: un uomo di 79 anni di Pisa; un uomo di 77 anni di Licciana Nardi (Massa Carrara); un uomo di 87 anni di Mulazzo (Massa Carrara); un uomo di 84 anni di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara); un uomo di 81 anni di Castelnuovo Garfagnana (Lucca); un uomo di 70 anni di Agliana (Pistoia).

Ci sono poi un uomo di 98 anni di Livorno; un uomo di 93 anni di Pisa; una donna di 92 anni di Lucca; un uomo di 94 anni di Livorno; un uomo di 65 anni di Fivizzano (Massa Carrara); un uomo di 96 anni di Mulazzo (Massa Carrara); una donna fiorentina di 79 anni; un uomo di 88 anni di Poggibonsi (Siena); un uomo di 83 anni di Livorno; un 70enne di Quarrata (Pistoia); infine un uomo di 100 anni di Carmignano (Prato).

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 472, di cui 143 in terapia intensiva.

Di 1.053 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 214 Firenze, 100 Pistoia, 53 Prato (totale Asl centro: 367), 179 Lucca, 143 Massa-Carrara, 101 Pisa, 59 Livorno (totale Asl nord ovest: 482), 60 Grosseto, 73 Siena, 71 Arezzo (totale sud est: 204).

Dal 1° febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 6.727 test.

Dal monitoraggio giornaliero (il dato in questo caso è aggiornato a mezzogiorno di oggi) sono invece 8.980 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 4.170 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl.

Di questi ultimi, sono 2.163 persone nella Asl centro (Firenze - Empoli - Prato - Pistoia), 1.813 persone nella Asl nord ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno) e 194 nella sud est (Arezzo - Siena - Grosseto).

Gli altri 4.810 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi: 600 nella Asl centro, 2.269 nella Asl nord ovest e 1.941 nella Asl sud est.