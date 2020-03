Coronavirus: si ritrovano per un barbecue, denunciati dai carabinieri

Per ingannare il tempo si erano ritrovati per una grigliata di carne nella dependence dell'abitazione. Per questo motivo quattro persone sono state denunciate a Castelfiorentino dai carabinieri di Empoli, intervenuti ieri sera su segnalazione poco dopo le 21.30.

La pratica è vietata dal nuovo decreto approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Un episodio commentato su Facebook, in modo piuttosto colorito, dallo stesso sindaco della città, Andrea Falorni: "Denunciati a Castelfiorentino per un barbecue notturno. Si, avete capito bene: c’è qualche TdC che mentre noi diffondiamo appelli a stare a casa si è messo a fare la festicciola con gli amici!!!", ha scritto.

La Polizia municipale di Firenze, nell'effettuazione dei controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del virus Covid-19, ha riscontrato quasi ovunque una corretta osservanza delle norme.

Gli agenti sono dovuti intervenire soltanto in piazza dell'Isolotto, dove le pattuglie hanno disperso un assembramento di pensionati in fila per la spesa.