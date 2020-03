Coronavirus: cambia ancora il modulo per l'autocertificazione

Dopo l'entrata in vigore dell'ultimo decreto del governo per contrastare l'emergenza coronavirus, cambia di nuovo anche l'ormai famoso modelllo di autocertificazione, per tenere conto delle modifiche normative entrate in vigore.

Il modello della nuova autocertificazione, con le sanzioni amministrative, è scaricabile sul sito del ministero dell'Interno. Nel nuovo modulo è stato inserito anche lo spazio per le misure e le eventuali differenti restrizioni regionali.

Chi esce di casa, per esempio, dovrà quindi specificare di essere a conoscenza delle eventuali ulteriori limitazioni disposte con i provvedimenti del presidente della Regione di partenza e di quelle del presidente della Regione di arrivo.