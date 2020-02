Coronavirus: supermercati presi d'assalto anche nel Fiorentino / FOTO

Come segnalato in altre parti di Italia, la paura, qualcuno dice 'psicosi, del Coronavirus ha scatenato una corsa al supermercato anche in Toscana e nel Fiorentino.

Nelle foto che vedete, postate ieri, domenica 23 febbraio, gli scaffali del supermercato Esselunga di Sesto Fiorentino, in particolare quelli di pasta, detergenti, passata di pomodoro e casse d'acqua, presi d'assalto (Foto Facebook di Marco Conterio).