Coronavirus: il quartiere è deserto e una famiglia di anatre arriva fino alla farmacia

Con l'emergenza coronavirus la città è semideserta. Strade, giardini e quant'altro. Come deserto è anche il Parco di San Donato, in zona Novoli.

E così una famigliola di anatre, mamma in testa e una nidiata di anattrocoli, si sono messi ad andare a spasso indistrubati per il quartiere, fino ad arrivare all'ingresso della Parafarmacia Erboristeria Herbasalus, in via Ragghianti, nei pressi del centro commerciale di San Donato, come mostra la foto che vedete sopra postata su Facebook sulla pagina 'Quartiere San Donato'. In assenza di umani, libertà di andare a zonzo tranquillamente dunque.

