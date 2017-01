Controllo caldaie, il bollino comunale raddoppia: da 10 a 20 euro all'anno

Nel 2017 aumenta il 'bollino' annuale da pagare al comune di Firenze e in molti altri comuni toscani per il controllo sulla caldaia. Nel caso di Firenze si tratta di un vero e proprio raddoppio: il costo del 'bollino' passa da 10 a 20 euro.

"Non ha senso. Non c'è alcun aumento dei costi per l'appalto: è un'imposizione arbitraria”, attacca Tommaso Grassi, capogruppo in Palazzo Vecchio di 'Firenze riparte a sinistra'.

“Il Comune di Firenze aveva appena rinnovato la gara e il costo sarebbe stato confermato, ma la Regione impone di pagare di più. Perché? Vogliono far cassa con i soldi della cittadinanza?", si chiede Grassi, che chiede conto alla Regione della parte di soldi che le arriveranno grazie all'aumento del 'bollino' e propone: “Siano usati per aiutare le famiglie in difficoltà economica”.

Critico anche il vicepresidente del consiglio regionale Marco Stella (Forza Italia). “Una decisione inaccettabile – commenta -. Perché la stangata? Per cosa pagano i fiorentini e i toscani? Non vogliamo pensare che i soldi chiesti in più servano per tirare il solito carrozzone e magari pagare qualche stipendio ai soliti noti”.