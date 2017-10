Santa Croce, controlli e sanzioni a persone e locali

Dalla tarda serata di sabato 7 ottobre e fino a notte fonda, i carabinieri della questura di Firenze, gli agenti dell guardia di Finanza e della polizia municipale del Comune di Firenze sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio che ha interessato, in particolare, la zona di Santa Croce.

Agenti, anche in borghese, gli ispettori della della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), hanno controllato locali e strade del quartiere che ogni fine settimana si popola di migliaia di giovani sia fiorentini che stranieri. Circa 300 le persone identificate e decine gli esercizi pubblici controllati.

Un cittadino marocchino è stato arrestato dovendo scontare ancora 8 mesi di pena per una rapina risalente al 2016.

13 persone denunciate, di queste, 12 sono state sottoposte a fermo di identificazione e denunciate per violazione della normativa in materia di immigrazione (un cittadino marocchino è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e per possesso illegale di armi e oggetti), mentre un cittadino albanese è stato denunciato per ricettazione, in quanto trovato alla guida di un motorino rubato.



Ben 17 i locali sanzionati tra minimarket e locali di musica per somministrazione di bevande alcoliche a minori o oltre il limite orario consentito, lavoro in nero e per carenze igienico-sanitarie. 21 i controlli in materia fiscale che hanno portato alla sanzione di 13 esercizi commerciali per irregolarità rispetto alla normativa in materia di tutela dei diritti d’autore.