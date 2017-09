Controlli antidroga a Empoli e Firenze: quattro persone fermate e una arrestata

Durante i controlli antidroga di sabato 2 settembre, i carabinieri hanno fermato cinque persone una è stata arrestata, una denunciata e le altre tre sono state segnalate.

A Firenze, nei giardini lungo il viale Righi, i militari hanno arrestato un 21enne originario del Gana, in Italia senza fissa dimora e segnalato un 22enne toscano. I carabinieri hanno visto il giovane mentre stava cedendo 4 grammi di marijuana al 22enne in cambio di denaro. I due hanno cercato invano di far perdere le loro tracce. Infatti le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarli poco dopo con la droga ed il denaro.

A Empoli i carabinieri con il cane antidroga Batman hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio un 22enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora, incensurato. L’uomo durante un controllo controllo in viale Buozzi, è stato trovato in possesso di 7 dosi di marijuana. Sempre nello stesso contesto, i militari hanno segnalato alla prefettura, per uso personale di stupefacenti (marijuana e hashish) un ghanese di 20 anni, incensurato ed un marocchino di 26 anni, già noto per i suoi trascorsi, entrambi in Italia senza fissa dimora.