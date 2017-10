Contro il vandalismo: i graffiti virtuali sul Duomo diventano cartoline / FOTO

In passato è successo che alcuni turisti (nella maggioranza dei casi giovanissimi) abbiano voluto lasciare la loro traccia a Firenze facendo scritte con pennarelli o incidendo frasi sulle pareti di marmo del Duomo. Da ieri i turisti che visitano la cattedrale di Santa Maria del Fiore potranno lasciare un messaggio digitale e inviarlo come una cartolina postale.

Si tratta dell’applicazione Autography, realizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore, per sensibilizzare i visitatori dei propri monumenti (circa un milione e trecento mila l’anno) contro gli atti vandalici e allo stesso tempo dare la possibilità di lasciare una testimonianza digitale della propria visita.

L’Opera, nell’arco degli ultimi tre anni, ha programmato un’importante intervento di pulitura e manutenzione generale dei due percorsi interni della Cupola del Brunelleschi e del Campanile di Giotto con la rimozione delle migliaia di scritte, realizzate nell’arco di oltre mezzo secolo, che ne deturpavamo completamente i muri. Entrato in funzione a marzo 2016, Autography ha avuto un successo oltre ogni aspettativa e, ad oggi, i visitatori hanno lasciato oltre 28 mila messaggi digitali - utilizzando le cinque postazioni distribuite lungo i percorsi di salita e discesa della Cupola e del Campanile di Giotto o scaricando sui propri dispositivi Apple e Android l’applicazione gratuitamente - e le scritte sui muri sono praticamente scomparse, e quelle poche (una ventina) sono state in breve tempo cancellate dai restauratori dell’Opera.

A differenza delle scritte sui muri, che sono subito rimosse, quelle digitali create e inoltrate all’Opera dai visitatori attraverso Autography sono scaricate, catalogate e conservate nell’Archivio storico, dove sono custoditi i documenti di sette secoli di vita dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

“La novità, spiega Alice Filipponi, social media manager dell’Opera del Duomo, è che d’ora in poi Autography permetterà di trasformare il proprio messaggio digitale in una cartolina postale con tanto di dedica. Questa operazione ha un piccolo costo di 2,50 euro, con cui l’Opera copre le spese vive di stampa e invio con francobollo della cartolina che avviene attraverso il sistema automatico Lob.com. Un’opzione pensata per arricchire l’esperienza di visita e per recuperare l’esperienza di condivisione anche al di fuori dei canali virtuali, interagendo, però, con la natura digital della app”.

