Centro: continua la lotta ai risciò abusivi, sequestrati altri tre mezzi

Ancora tre risciò sequestrati dalla Polizia Munipale. Mercoledì sera intorno alle 19.30, gli agenti della Polizia Municipale di Firenze hanno fermato tre conducenti di risciò di una stessa società in via degli Speziali. In quel momento non avevano clienti a bordo: gli agenti hanno quindi chiesto la documentazione che però è risultata non valida per il servizio svolto di Ncc (noleggio con conducente) e per questo è scattata la multa da 169 euro.

Gli agenti hanno poi ispezionato i tre risciò e da una prima verifica sono emersi forti dubbi sulle caratteristiche tecniche dei mezzi. Proprio per effettuare ulteriori e accurati accertamenti i risciò sono stati sequestrati. Nel caso i mezzi risultino alterati e quindi qualcosa di diverso da una bicicletta, si aggiungeranno ulteriori sanzioni.

"Continuano i controlli della Polizia Municipale sui risciò che effettuano il servizio in modo non rispettoso delle norme e salgono a nove i mezzi sequestrati e sanzionati – commenta l’assessore alla Polizia municipale Federico Gianassi -. Ringrazio gli agenti per il impegno quotidiano per garantire la sicurezza dei cittadini e per controllare e sanzionare, quando necessario, coloro che non rispettano le regole, svolgendo attività illegali e abusive"