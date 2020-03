Emergenza Covid-19, Conte: "Aiutare i cittadini in difficoltà a fare la spesa"

Un anticipo staordinario per le amministrazioni locali e un "soccorso alimentare" dello Stato per le persone in difficoltà. "Subito 4,3 miliardi ai Comuni sui fondi di solidarietà comunale in anticipo rispetto alla scadenza prevista a maggio, più 400 milioni per aiutare le persone in difficoltà, per i cittadini che non hanno i soldi per fare la spesa". Queste le nuove misure annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa straordinaria, sabato 28 marzo intorno alle 19.30. Risorse per far fronte all'emergenza coronavirus.

Coronavirus, Conte: "Buoni spesa e pacchi alimentari per i cittadini in difficoltà"

"Non vogliamo lasciare nessuno solo in un momento in cui l'intera comunità nazionale è sofferente", ha detto il premier, annunciando la firma di un nuovo Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) con misure economiche subito operative.

"Oggi abbiamo superato le 10mila vittime (qui il bollettino aggiornato, ndr), numero che ci colpisce e allarga la nostra ferita che mai potremo dimenticare. C'è un altro dato che ci incoraggia: segnaliamo 1434 guariti, il numero più alto. Ci confronteremo con gli scienziati a inizio settimana, ma restiamo vigili e attenti. Lo Stato c'è. Sappiamo che ci sono tante persone che soffrono, c'è chi addirittura ha difficoltà a comprare generi alimentari. Ho firmato un nuovo Dpcm e giriamo 4,3 miliardi ai Comuni e aggiungiamo 400 milioni con ordinanza della Protezione civile con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa".

Coronavirus, Conte: subito 4,3 miliardi di euro ai Comuni, 400 milioni per chi non può fare la spesa

Conte ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) per la distribuzione di beni di prima necessità ai cittadini indigenti: "Da questi 400 milioni da distribuire in tutti i Comuni del territorio saranno ricavati buoni spesa o pacchi alimentari. Già dall'inizio della prossima settimana speriamo che sarà possibile erogare generi alimentari alle persone bisognose. Siamo tutti sulla stessa barca"-

Conte ha anche lanciato un appello alle catene della grande distribuzione per aggiungere un ulteriore 5% o 10% a chi utilizza questi buoni spesa.

"I 400 milioni verranno distribuiti tra gli 8000 Comuni, nasceranno dei buoni spesa e confidiamo che i sindaci sin dall'inizio della prossima settimana siano in grado di erogare i buoni o consegnare direttamente le derrate".

"Sono giorni molto difficili, rendiamo immediatamente disponibili risorse per i Comuni per aiutare le persone in difficoltà a reperire prodotti di prima necessità e generi alimentari - ha aggiunto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri -. Abbiamo anticipato con Dpcm l'erogazione di 4,3 miliardi del Fondo di solidarietà ai comuni per dare ossigeno immediato ai loro bilanci e aggiungiamo 400 milioni per gli aiuti alimentari. Le misure saranno operative da domenica mattina. Ringrazio l'Anci per la collaborazione perché così abbiamo trovato il metodo più rapido per fare arrivare un aiuto concreto a chi ha bisogno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.