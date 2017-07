Consorzi di bonifica: class action contro la nuova bolletta

Tutti i proprietari di immobili in questi giorni a Firenze hanno ricevuto un avviso di pagamento: è il contributo per i consorzi di bonifica. Una nuova bolletta che ha creato malumori. Così, Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia ha deciso di dare voce alla protesta. Con un'azione concreta: mettere a disposizione degli avvocati per aiutare le persone a ricorrere contro quella che definisce una "tassa ingiusta".

E' attivo già da oggi uno sportello: per avere informazioni si possono chiamare i numeri 055.2387216 - 346.1297135, oppure scrivere all'indirizzo e-mail tasseingiuste@gmail.com. E' possibile anche presentarsi fisicamente dal lunedì al giovedì al gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Toscana di via Cavour 4 a Firenze (in orari d'ufficio). Per agevolare coloro i quali hanno difficoltà a raggiungere il centro di Firenze lo sportello è aperto anche il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 18 presso la sede fiorentina di Fratelli d'Italia, in via Frusa 37 a Firenze.

"Il nostro è un aiuto concreto che vogliamo dare ai cittadini che in questi giorni sono stati spiazzati dal bollettino ricevuto a casa - spiega Donzelli - per adesso diciamo loro di non pagare, l'avviso di pagamento non rappresenta alcun obbligo. Sarà possibile fissare un appuntamento con i nostri legali, che mettiamo a disposizione per incontri mirati alla predisposizione della 'class action' per ribellarsi a questa vera e propria truffa. Fratelli d'Italia ha attivato anche un apposito sito internet aggiornato con tutte le informazioni: www.tasseingiuste.com.

Contro l'imposizione si è schierato tutto il centrodestra. Anche il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Stella (Forza Italia) e il consigliere comunale Mario Razzanelli hanno invitato i cittadini a non pagare, mentre il consigliere regionale della Lega Nord Jacopo Alberti si scaglia contro i consorzi di bonifica che definisce "enti inutili e costosi, capaci solamente di essere un valido poltronificio ad uso e consumo della politica di sinistra".