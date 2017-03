Consip: Tiziano Renzi a Medjugorje, Verdini da Mentana

Tiziano Renzi andrà con ogni probabilità in pellegrinaggio a Medjugorje. Una spedizione organizzata da tempo e alla quale il padre dell'ex premier non sembra aver intenzione di rinunciare nonostante la bufera giudiziaria su Consip nella quale è coinvolto. Sempre sul fronte familiare ieri a parlare è stata Agnese Renzi, in una breve videointervista registrata all'uscita di scuola al Corriere Fiorentino: "Siamo molto tranquilli, nel cuore siamo molto tranquilli".

E' tornato a parlare anche Denis Verdini, che domani sera sarà intervistato a "Bersaglio mobile", la trasmissione di Enrico Mentana su La7. Ieri in un'intervista al quotidiano Il Tempo il leader di Ala ha detto: "Io non sarò perfetto ma non sono Belzebù. Mi accusano di qualsiasi cosa, robe infamanti e pettegolezzi, leggo ricostruzioni folli, illazioni pazzesche, qui la gente si alza e dice bischerate", "escludendo i complotti, più che Belzebù merito l'oscar della sfiga".

Su Tiziano Renzi Verdini spiega che "non ce lo vedo come intrallazzatore, mi sembra una vicenda paradossale, lo vedo come un uomo legato al suo territorio, al suo paese, vive la parrocchia", e su Lotti assicura di potere mettere "la mano sul fuoco" sulla sua integrità. Infine Verdini definisce "incredibile" la sua condanna in primo grado a Firenze a sette anni per bancarotta e a due per truffa.

E mentre in ambienti Pd si sussurra la volontà di mettere in discussione il ruolo di Marroni in Consip, il sindaco di Firenze Dario Nardella, in un'intervista rilasciata a Giovanni Minoli a Mix24 su Radio 24, difende il Ministro Luca Lotti: "Il Parlamento, come tutti sanno, dovrà affrontare la questione della sfiducia: io trovo sia sbagliato, Lotti fa bene ad andare avanti. Lo conosco lo stimo, ho lavorato con lui e non merita questo trattamento", ha aggiunto.