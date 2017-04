Consip, falsi i verbali su Tiziano Renzi: indagato sottufficiale dei Carabinieri

Il sottufficiale dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) Gianpaolo Scarfato è indagato per falso perché avrebbe manipolato gli atti dell'inchiesta Consip. Scarfato è stato convocato in Procura e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il sottufficiale avrebbe attribuito ad Alfredo Romeo, al momento in prigione per corruzione di un funzionario Consip, la frase "Renzi, l'ultima volta che l'ho incontrato" riferita a Tiziano Renzi. L'analisi dei nastri della conversazione ambientale intercettata nel dicembre scorso negli uffici della Romeo Gestioni disposta dal procuratore Pignatone e dal sostituto Palazzi ha rivelato che in realtà quella frase era stata pronunciata dall'ex parlamentare Italo Bocchino.

Dal che si deduce che non vi sarebbero prove di un incontro fra Tiziano Renzi e Romeo al contrario di quanto sostenuto nell'informativa trasmessa ai pm.