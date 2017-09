Concorsi truccati: Nardella sorpreso, opposizioni all'attacco

Un "dato davvero sorprendente, che ci deve far riflettere sull''università italiana oggi". E' il commento del sindaco di Firenze Dario Nardella sull'indagine condotta dalla Procura di Firenze su concorsi truccati all''Università. Le notizie "terribili di oggi" sull'arresto di docenti universitari, ha commentato il ministro dell'università Valeria Fedeli "dimostrano che il terreno della corruzione e dell'illegalità è nazionale".

Per la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni, assessore alla cultura e all'università, "si parla di università solo quando c'è da dare scandalo mentre i tanti bei progetti che gli atenei realizzano raramente interessano. All''interno del mondo dell''università - ha aggiunto - sono stati fatti tanti passi avanti e delle grandissime riforme, ed ogni tanto bisognerebbe guardare anche a quello che di positivo è stato realizzato".

Va all'attacco il Movimento 5 Stelle: "Più sintomi fanno una sindrome e se è malata l''Università ne paga tutto il sistema paese. Per questo vogliamo capire se quanto accaduto sia intollerabile eccezione o regola illegittima ma tollerata negli atenei toscani. Per questo abbiamo prodotto subito una richiesta di audizione dei rettori delle Università di Pisa, Firenze e Siena". hanno sottolineato i consiglieri regionali toscani.

Di "macchia", l'ennesima, per un "mondo non immune da casi similari" parla il consigliere regionale della Lega Nord Jacopo Alberti, che però avverte: "Attenzione a generalizzare, poiché a fronte di possibili 'mele marce'' vi sono migliaia di professori che quotidianamente, con stipendi non certo da nababbi, svolgono professionalmente la loro funzione di divulgatori".