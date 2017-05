Concordia, Cassazione conferma 16 anni di carcere per Schettino

L'ex comandante Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere dalla Corte di Cassazione per il naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 all'isola del Giglio causando la morte di 32 persone. La sentenza di terzo grado, che chiude il processo, è stata emessa ieri, venerdì 12 maggio.

In primo grado Schettino era stato condannato a 16 anni e un mese di reclusione (sentenza poi confermata in Appello), oltre al pagamento delle spese processuali: cinque anni per naufragio colposo, dieci anni per i reati di omicidio plurimo colposo e lesioni plurime colpose - in relazione ai 32 morti e 157 feriti - un anno per i reati di abbandono della nave e abbandono di incapaci.

La Corte di Cassazione ha accolto solo in minima parte il ricorso dei legali di Schettino, a cui è stato tolto un mese di reclusione. Rigettato invece il ricorso del procuratore generale della Cassazione, Francesco Salzano, che aveva chiesto di inasprire la pena per Schettino.

Ora per l'ex comandante si aprono dunque le porte del carcere. Schettino ieri ha seguito la lettura della sentenza dall'esterno del penitenziario romano di Rebibbia, dove poi si è costituito per scontare la reclusione.