Concerto all'alba: il pianoforte di Cacciapaglia incanta Firenze / FOTO - VIDEO

Il concerto all'alba di oggi del pianista Roberto Cacciapaglia ha incantato Firenze, chiudendo il Musart Festival 2018. Alle note senza tempo di Cacciapaglia, un concerto per piano solo, alle prime luci dell’alba nel Chiostro degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata, hanno partecipato oltre 300 spettatori (con biglietti esauriti da settimane).

Scenario e momento perfetti per immergersi in un repertorio sospeso tra classicità e sperimentazione. Pianista di fama internazionale e autore di culto, Roberto Cacciapaglia ha attinto dal suo sfaccettato repertorio, in cerca di quel luogo simbolico – il quarto tempo caro all’autore – dove si cela la poesia della musica.

In 12 giorni, Musart, alla terza edizione, ha ospitato, tra gli altri, Roberto Bolle, Chick Corea, Jethro Tull, Ermal Meta, Baustelle, Francesco De Gregori, Remo Anzovino, le Orchestre della Toscana e del Maggio Musicale Fiorentino.