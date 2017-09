Moschea, Imam Elzir: "Basta consultazioni, lavoreremo da soli"

L'Imam Izzedin Elzir ha annunciato un cambio di rotta. "Lavoreremo da soli" così afferma la sera del 31 agosto a piazzale Michelangelo, dopo un incontro con il rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei e Pape Diaw.

Nonostante un lungo periodo di dialogo tra comunità musulmana e istituzioni locali e la "disponibilità" dei fiorentini di collaborare, "il comune non si è mosso" l'Imam quindi ha annunciato che la loro "pazienza è finita" e che acquisteranno un immobile per realizzare la moschea. Non ha lasciato trapelare nessuna indiscrezione sulle 3 o 4 proposte, ma ha ribadito la posizione della comunità "basta consultazioni".

Il rettore Dei ha sottolineato l'importanza per una società di avere un luogo di culto, poichè ha la funzione anche di centro d'aggregazione e se tale luogo non è adeguato si creano insoddisfazioni, malessere e ha affermato: "Forse dico una cosa provocatoria ma la moschea è condizione di maggiore sicurezza per tutti".

La risposta di Sì Toscana a Sinistra

Sì Toscana a Sinistra ha risposto all'Imam Izzedin Elzir dichiarando di comprendere le motivazioni della comunità ma che il dialogo è fondamentale "servono nuovi ponti fra comunità islamica e istituzioni". Tommaso Fattori e Paolo Sarti, consiglieri regionali di Sì Toscana a Sinistra hanno definito "incomprensibile" la marcia indietro del Comune.