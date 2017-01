Comune, sì al bilancio preventivo. Perra: "Abbiamo abbassato le tasse"

Con 23 voti a favore (Pd) ed otto voti contrari (le minoranze) il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017. “Da quando esiste questa consiliatura abbiamo fatto un percorso molto importante e complesso. Il bilancio di previsione che veniva approvato a luglio, viene ora approvato a gennaio", ha commentato l'assessore al bilancio Lorenzo Perra nel Salone dei Duecento.

"Era un bilancio che non prevedeva accantonamenti, quest’anno accantoniamo, sottraendoli dalla disponibilità di spesa, 43milioni di euro, che arriveranno a 60 nel 2019. - ha aggiunto - Stiamo recuperando in 30 anni 165milioni di euro, cioè 5,5milioni di euro all’anno. Ciò significa che abbiamo 50milioni in meno rispetto a quando io ho iniziato a fare il bilancio (50milioni equivale al bilancio del welfare). Il gettito della Tasi era 42milioni, abbiamo avuto i tagli il primo anno, poi la rimodulazione del fondo e alla fine del 2019 avremo 90milioni di euro in meno rispetto a quando siamo partiti".

"Di fronte a questi numeri cosa abbiamo fatto? - ha proseguito - Abbiamo aumentato tasse e tariffe ai cittadini? No. Abbiamo tagliato i servizi ai cittadini? No. Abbiamo allargato la base imponibile, facendo pagare le stesse imposte e tasse a più persone. Lo abbiamo fatto per l’imposta di soggiorno, lo stiamo facendo per l’Imu e la Tari. Questo ci consente di non aumentare alcuna imposta: non chiediamo più soldi ai cittadini e alle imprese fiorentine, chiediamo i soldi a chi non pagava. Introduciamo nuove agevolazioni Imu e continueremo a farlo via via che avremo spazi di manovra. Noi saremo quelli che hanno abbassato le imposte, non quelli che le hanno aumentate. Abbiamo finito? No. Siamo a metà strada", ha concluso Perra.