Antognoni compie 63 anni, auguri all'unico dieci

Giancarlo Antognoni, lodato dai tifosi viola come "unico dieci", compie oggi 63 anni. Gli auguri piovono per lui sui social network. Intanto, nel giorno del suo compleanno, fa trapelare un interesse della Fiorentina per Eusebio Di Francesco come allenatore per il prossimo anno.

Parlando a Sky Sport 24 il dirigente gigliato ha detto: "Credo che Sousa stia facendo bene nonostante le vicissitudini che abbiamo avuto, vedremo cosa succederà. Di Francesco piace a molte squadre e se Sousa dovesse andar via, la Fiorentina potrebbe pensarci perché é un ottimo tecnico"