"Come si mangia l'olio", il primo manuale pratico su cibo e olio extravergine

In arrivo il primo manuale pratico di abbinamento gastronomico tra cibo e olio extra vergine di oliva. Si chiama “Come si mangia l’olio”, scritto da Filippo Falugiani, Andrea Leonardi e Marco Provinciali ed edito da Polistampa con il contributo della Fondazione Chianti Banca.

Il libro sarà presentato in conferenza stampa giovedì 2 febbraio alle 12.30, in sala Barile di palazzo del Pegaso in via Cavour 4 a Firenze. Gli interventi saranno affidati al presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e agli autori della pubblicazione. Il volume, che conta ben 132 pagine, riporta anche una selezione di immagini che rappresentano il meglio della tradizione gastronomica italiana.

Se è vero che in Italia abbiamo l’olio migliore del mondo, altrettanto celebrata e ricca è la nostra tradizione culinaria. A metà tra la guida pratica e il ricettario illustrato, il volume ci fornisce tutte le indicazioni utili per abbinare ai nostri piatti l’olio extra vergine di oliva, offrendo una via tecnica ma accessibile per la conoscenza di tutte le particolarità proprie di questo prodotto sano e ineguagliabile, che obbliga però a regole precise per compiere accostamenti idonei ad esaltare al massimo i sapori e i profumi di ogni pietanza.