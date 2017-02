Ieri notte due 32enni tunisini sono stati denunciati dalla polizia per porto abusivo di oggetti atti a offendere dopo che erano stati notati in strada con in mano due coltelli a serramanico. La coppia è stata fermata in Via Cavour. Gli agenti gli hanno trovato indosso le due lame, di 16 e 18 centimetri, nascosti nel giubbotto e in una tasca dei pantaloni.