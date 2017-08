Calenzano, sparati colpi a salve contro le prostitute

Ieri i carabinieri sono intervenuti in Via di Prato dopo che due uomini a bordo di un'auto avevano esploso una serie di colpi, a salve, contro una prostituta. Dagli accertamenti si è scoperto che anche altri tre soggetti che lavorano in strada avevano subito lo stesso tipo di intimidazione.

I carabinieri di Signa hanno effettuato un sopralluogo, durante il quale non è stato ritrovato alcun bossolo. Non risultano esserci feriti. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma.